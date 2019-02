Neun Festnahmen nach Razzien in Zusammenhang mit der Ski-WM

Ehemaliger Radpsort-Teamarzt im Zentrum der Ermittlungen

Das BKA koordinierte die Razzien in Absprache mit Ermittlern in Deutschland. Neben Seefeld haben die Durchsuchungen auch in Erfurt stattgefunden. In der Landeshauptstadt von Thüringen wurde dabei eine Arztpraxis durchsucht. Dort wurde ein deutscher Sportmediziner sowie ein weiterer mutmaßlicher Komplize aus Deutschland festgenommen. Im Zentrum der Ermittlungen steht offenbar der ehemalige Mannschaftsarzt des Radsportteams Gerolsteiner, Dr. Mark Schmidt. Dieser war bereits vor mehreren Jahren bei Doping-Enthüllungen im Radsport mit Blutdoping in Verbindung gebracht worden.

BKA spricht von "weltweit agierendem Dopingnetzwerk"

Es handle sich der Mitteilung des BKA zufolge um ein "weltweit agierendes Dopingnetzwerk", das man zerschlagen habe. Insgesamt habe es 16 Hausdurchsuchungen gegeben. "Im Rahmen von seit mehreren Monaten andauernden internationalen Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Sportbetruges sowie der Anwendung von unerlaubten Wirkstoffen und Methoden zu Dopingzwecken" war eine kriminelle Organisation um den deutschen Sportmediziner überwacht worden, hieß es in der BKA-Meldung.

DSV nicht von Untersuchungen betroffen

Der Deutsche Skiverband ( DSV ) ist von den Ermittlungen nach eigenen Angaben nicht betroffen. "Ich kann bestätigen, dass bei uns die Lage ruhig ist. Es fanden keine Untersuchungen statt, weder im Teamhotel noch in Deutschland bei Institutionen, die den DSV vertreten", sagte DSV-Sprecher Stefan Schwarzbach dem SID : "Nach unseren Erkenntnissen ist auch keiner aus unserem medizinischen Bereich in die Untersuchungen involviert. Wir haben nichts, was uns Anlass gegeben hätte zu denken, dass der DSV involviert ist."

Hintergrund der Durchsuchungen sind offenbar Erkenntnisse von behördlichen Ermittlungen in den vergangenen Monaten. Vor wenigen Wochen hatte eine ARD-Dokumenation über den ehemalige österreichischen Langläufer und überführten Dopingsünder Johannes Dürr für Aufsehen gesorgt.