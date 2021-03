Obwohl der Deutsche SKiverband (DSV) in Sachen Medaillenausbeute noch Luft nach oben hat, zieht Präsident Franz Steinle ein positives Halbzeitfazit bei der Nordischen Ski- WM in Oberstdorf.

"In der Summe können wir zufrieden sein. Beim ein oder anderen Wettbewerb haben wir zwar auf eine Medaille gehofft, die es dann nicht gegeben hat" , sagte der 71-Jährige am Ruhetag am Montag (01.03.2020): "Aber im Mixed-Skispringen haben wir am Sonntag auch erlebt, dass es umgekehrt laufen kann. Unerwartete Medaillen sind immer die schönsten."

Drei Medaillen weniger als in Seefeld 2019

Nach 13 von 24 Wettbewerben haben die deutschen Athletinnen und Athleten drei Medaillen gewonnen: Karl Geiger gewann Skisprung-Silber von der Normalschanze, das Mixed-Team holte den Weltmeistertitel. In der Nordischen Kombination gab's zudem Silber in der Staffel.

Von zwei Jahren stand die deutsche Mannschaft im österreichischen Seefeld nach 13 Entscheidungen bei fünfmal Gold und einmal Silber, vor vier Jahren in Lahti bei viermal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze.

Steinle hofft auf Kombinierer und Skispringer