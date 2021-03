Video: Nordische Ski-WM - die 10-km-Staffel der Männer in der Zusammenfassung

Sportschau. . 01:38 Min. . Das Erste.

Das deutsche Team konnte leider nur am Anfang des Staffel-Laufs in Oberstdorf mithalten, landete am Ende auf Platz sieben - in der Zusammenfassung. | video