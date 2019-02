Es waren Sprünge in die Geschichtsbücher, die Seyfarth, Straub, Vogt und Althaus in Seefeld bei teilweise schwierigen Bedingungen zeigten. Die deutsche Mannschaft geht als erster Team-Weltmeister der Frauen in die Historie ein. Gold war quasi vorprogrammiert. Deutschland hatte vier Weltklasse-Athletinnen am Start - das ist keiner anderen Nation vergönnt. Doch anders als erwartet, war es bis zur letzten Springerin keine klare Angelegenheit.

Vorsprung geringer als gedacht

Der Top-Favorit lag (fast) immer in Führung. Nur nach der ersten Runde tauchte Deutschland auf Rang drei hinter Österreich und Norwegen auf. Ausgerechnet Straub, die als schwächste Springerin im DSV-Quartett eingeschätzt wurde, sorgte mit einem Riesensatz auf 106 Meter für einen komfortablen Vorsprung von 20 Punkte. Doch dieser schmolz, weil Olympiasiegerin Vogt, die in Seefeld im Training noch nicht zurecht kam, leicht verdreht nur auf 99 Meter flog. Auch Schlussspringern Althaus (104,5 m) büßte im Vergleich auf die Norwegerin Maren Lundby (108 m) einiges ein. Zur Halbzeit hatte das DSV -Quartett nur noch neun Punkte Vorsprung.

Straub schafft wieder ein Polster

Ramona Straub landet erst bei 106 Metern.

Und auch der Start in den zweiten Durchgang strapazierte das Nervenkostüm weiter. Die Thüringerin Seyfarth hatte Pech mit den Bedingungen, landete schon bei 95 Meter und verlor weiter. "Ich kann sicher ein bisschen besser springen" , sagte Seyfahrt im Ersten und war glücklich, dass Straub das deutsche Team wie schon im ersten Durchgang mit einem Sprung auf 100 Metern deutlich in Führung brachte - auch, weil die Verfolger aus Norwegen und Österreich Federn ließen. "Ich hatte von Anfang ein super Gefühl auf der Schanze" , freute sich Straub und blickte dann gespannt die Schanze hinauf.

Vogt hätte den deutschen Sieg schon unter Dach und Fach bringen können, schwächelte aber erneut und kam nur auf 92,5 Meter. Plötzlich wurde gerechnet. Deutschland hatte vor der letzten Gruppe neun Punkte Vorsprung auf Österreich mit Daniela Iraschko-Stolz und rund 22 Punkte auf Norwegen mit Lundby. Das musste doch reichen! Es reichte, weil Althaus mit 99,5 Meter einen starken Sprung zeigte und die Konkurrentinnen keinen übermächtigen Flug auspackten.

Nächste Goldchance schon am Mittwoch

Jahrelang mussten die Skisprung-Frauen um ihre Teilnahmeberechtigung bei einer WM kämpfen, jetzt gibt es drei Gold-Chancen. Nach der WM-Premiere des Teamspringens geht es am Mittwoch (16.15 Uhr im Ticker bei sportschau.de) für Top-Fliegerin Althaus und Co. um Einzelmedaillen von der Normalschanze. Am Samstag (16.00 Uhr im Ticker bei sportschau.de) steht dann zum Abschluss der Mixed-Wettbewerb an.