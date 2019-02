Deutsches Skisprung-Team krönt goldenen Sonntag

Am Samstag jubelten Markus Eisenbichler und Karl Geiger über Gold und Silber im Einzelspringen, am Sonntag (24.02.2019) feierte das ganze Team. Das bärenstarke deutsche Quartett Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler flog souverän zum Weltmeister-Titel. Auf der Großschanze in Innsbruck leisteten sich die DSV -Adler nicht einmal den Anflug einer Schwäche und gewannen überlegen mit fast 60 Punkten Vorsprung. Silber ging an Österreich, Bronze gewann Japan. Der amtierende Team-Weltmeister Polen ging als Vierter leer aus. "Der Titel bedeutet mir sehr viel. Er passt sehr gut zu diesen fünf Jungs. Es war eine Flugshow vom ersten Springer weg. Ich bin dankbar, dass ich dabei sein konnte" , freute sich Bundestrainer Werner Schuster.

Geiger legt mit Traumsprüngen vor

Gold war quasi schon sicher, als Startspringer Geiger seinen zweiten Sprung auf 130 Meter zog. Die Konkurrenten, die allesamt schwächere Sprünge einbauten, lagen zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 40 Punkte zurück. Dagegen schwebten die DSV -Adler auf Wolke sieben. Freitag war mit 120 Metern bester in seiner Gruppe, Leyhe überzeugte mit 128,5 Meter. Eisenbichler (128,5 m) durfte als Schlussspringer das Sahnehäubchen auf eine überragende Mannschaftsleistung setzen.

Sattes Polster schon zur Halbzeit

Schon nach dem ersten Durchgang hatte das deutsche Team deutlich in Führung gelegen. Werner Schuster war deshalb zufrieden. "Im Moment läuft es sehr gut. Es waren zwei außergewöhnliche Sprünge von Karl und Markus. Die Voraussetzungen sind gut" , sagte Schuster bei Halbzeit im Ersten. 24,2 Punkte oder 13 Meter Vorsprung hatte das DSV-Quartett auf den zweitplatzierten Österreich. Großen Anteil daran hatte Silberadler Geiger, der dem deutschen Team mit 129,0 Meter einen weltmeisterlichen Auftakt bescherte. Freitag segelte ohne Aufwind auf 121 Meter, Leyhe überzeugte bei seinem ersten Sprung mit 126 Metern und Weltmeister Eisenbichler haute mit 128 Metern richtig einen raus. "Es macht einen Mega-Spaß zum Hupfen" , lachte der Bayer.



Eisenbichler muss sich jetzt einige Tage gedulden, erst am Freitag (01.03.2019) geht es von der Normalschanze weiter.

Wellinger nicht mit dabei