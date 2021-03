Carina Vogt hatte stundenlang in der Reha auf ihren Start bei der Heim-Weltmeisterschaft in Oberstdorf hingearbeitet. Nach einem Kreuzbandriss 2019 kämpfte die 28-Jährige akribisch und verbissen um das Comeback. Kurz vor der WM kehrte sie in den Weltcup zurück.

Die Leistungen waren durchwachsen, was nach einer derart langen Pause aber völlig normal war. Bundestrainer Andreas Bauer nominierte die Skisprung-Pionierin, die bei großen Titelkämpfen schon so oft überrascht hat, für die WM im eigenen Land.

Hüpfer von der Normalschanze

Die Freude darüber wich nach dem ersten Wettkampf in tiefe Enttäuschung. Carina Vogt sprang im Einzel von der Normalschanze hinterher, landete bei 81 und 70 Metern und beendete das erste WM -Einzel auf Rang 30.

"Das ist mit das bitterste, was mir bisher passiert ist. Ich hab das Gefühl komplett verloren. Es tut mir weh, dass ich hier so aufgetreten bin" , sagte Vogt nach dem Wettkampf, gab sich aber kämpferisch: "Ich muss das jetzt einfach abhaken, und versuchen nächste Woche auf der Großschanze von vorne aufzufangen."

"Ich habe überhaupt keinen Zugriff"

Dazu wird es nicht kommen. Die Skisprung-Olympiasiegerin und fünffache Weltmeisterin wurde von Trainer Bauer nicht für das Einzel von der Großschanze nominiert. Damit ist die WM für sie vorbei. "Ich habe überhaupt keinen Zugriff. Bissl traurig bin ich. Es hat irgendwie nicht ganz gereicht" , sagte Vogt nach dem entscheidenden Training am Montag.

"Sie ist einfach von der gesamten Physis nicht in der Lage, einen erfolgreichen Einzelwettkampf bestreiten zu können" , schätzte Bauer ein. Stattdessen werden die Qualifikation am Dienstag (18.00 Uhr) Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Luisa Görlich und Anna Rupprecht bestreiten. Die Entscheidung von der Großschanze am Mittwoch (17:15 Uhr im sportschau.de-Ticker) ist für die Frauen eine Premiere und gleichzeitig ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu Gleichberechtigung.

Droht noch eine Knie-Operation?