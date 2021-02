Geiger fliegt auf der Normalschanze zu Silber

Pius Paschke zeigte im ersten Durchgang mit 103 Metern einen richtig guten Sprung mit einer sauberen Landung. Doch seinen sechsten Platz konnte er nicht verteidigen. Im Finale reichte es nur für 95 Meter. Am Ende wurde er Elfter.

Constantin Schmid, der sich in der internen Ausscheidung gegen Severin Freund und Martin Hamann durchgesetzt hatte, zeigte bei seiner WM-Premiere einen soliden Wettkampf. Der Bayer sprang auf 97,5 und 92,5 Meter und wurde 23. " Mein Ziel war es, zwei normale Sprünge zu machen, und das ist mir gelungen. Ich bin zufrieden ", sagte der 21-Jährige.

Granerud lässt im ersten Durchgang Medaille liegen

Als der große Topfavorit ging der Norweger Halvor Egner Granerud in den Wettkampf. Granerud hat in dieser Saison bereits elf Weltcup-Springen gewonnen und führt die Gesamtwertung mit einem riesigen Vorsprung an. Doch nach dem ersten Durchgang war er nach einem Sprung auf 99 Meter nur 16. Im Finale zeigte der Norweger dann seine ganze Klasse und segelte auf 103 Meter. Granerud verbesserte sich noch auf den vierten Platz.