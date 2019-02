Eisenbichler macht Gold-Traum wahr - Geiger holt Silber

Mit zwei sensationellen Sprüngen auf 131,5 und 135,5 Meter hat sich Markus Eisenbichler am Samstag auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck den Weltmeister-Titel gesichert. Den historischen Doppelsieg machte Karl Geiger perfekt, der sich mit 131 und 130,5 Metern am zunächst noch führenden Kilian Peier vorbeischob. Für den Schweizer reichte es immerhin noch für Bronze.

Eisenbichler: "Ein geiler Sprung!"

" Ich bin überlücklich. Ich fühle einfach nur Adrenalin und bin am Zittern. Es war einfach ein geiler Sprung. Es war einer meiner geilsten überhaupt. Jetzt bin ich Weltmeister, ich kann es gar nicht fassen ", sagte ein überwältigter Eisenbichler in der ARD . Durch den Erfolg ist er der siebte Skispringer aus einer deutschen Mannschaft, der WM -Einzelgold geholt hat. Zuletzt hatte Severin Freund 2015 in Falun ebenfalls Gold von der Großschanze geholt.

Freitag verbessert, Wellinger verpasst Finaldurchgang