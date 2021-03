Audio: Schöne Geschichten rund um deutschen Staffelsieg

Sportschau. . 02:06 Min. . ARD.

In Nove Mesto feierte das DSV-Quartett einen ungefährdeten Erfolg in der Staffel. Dabei zeigte unter anderem Startläufer Erik Lesser ein sehr starkes Rennen und konnte sich für seinen schwachen Auftritt bei der WM in Pokljuka rehabilitieren. | audio