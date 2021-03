Maren Lundby ist erste Weltmeisterin auf der Großschanze

Die Olympiasiegerin aus Norwegen ist nun auch Weltmeisterin von der Großschanze. Erstmals wurde in der Geschichte des Frauen-Skispringens in dieser Disziplin ein WM-Titel vergeben. Lundby nutzt die Gunst der Stunde und trug sich als Erste in die Geschichtsbücher ein. Mit Sprüngen auf 128,0 und 130,5 m und tadellosen Haltungsnoten entschied sie den sich anbahnenden Vierkampf um die Medaillen für sich.

Die Japanerin Sara Takanashi, die das Frauen-Skispringen über viele Jahre dominiert hatte, gewann Silber (126,0/134,0 m) und konnte die im Gesamtweltcup führende Slowenin Nika Kriznar noch auf den Bronzeplatz verdrängen. Für die Österreicherin Sara Marita Kramer reichte es wie schon im Einzelwettbewerb von der Normalschanze "nur" zum undankbaren vierten Platz.

DSV-Springerinnen nach erstem Durchgang zu weit zurück

Katharina Althaus, nach den jüngsten Leistungen und Platz vier in der Qualifikation die größte deutsche Hoffnung, vergab ihre Medaillenchance bereits mit dem ersten Sprung. Bei allerdings schlechten Windbedingungen kam die 24-Jährige, die auf den Probesprung verzichtet hatte, nur auf 113,5 Meter - zu wenig, um mit den Besten mithalten zu können. Im zweiten Durchgang reichte es immerhin für 121 m - am Ende Platz zwölf.

Juliane Seyfarth jubelt über Platz zehn

Althaus landete damit etwas überraschend ein Platz hinter Juliane Seyfahrth, die Sprünge auf 118,0 und 123,0 m zeigte und damit als beste Deutsche auf Platz zehn kam. Seyfarth jubelte nach ihrer zweiten geglückten Landung - das war besser, als sie das im Vorfeld für möglich gehalten hatte. "Das war mein bester Wettkampf des Winters", freute sich Seyfarth über ihren Top-Ten-Platz.

Anna Rupprecht, die schon beim Gewinn der Goldmedaille im Mixed-Teamwettbewerb hatte aufhorchen lassen, erfüllte mit 116,5 und 118,5 m erneut die Erwartungen. Auch Luisa Görlich (106,0 und 112,0 m) kam noch unter die besten 20 Springerinnen.

Bundestrainer Bauer: Althaus im Pech