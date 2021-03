Nach Disqualifikation von Kläbo: Wirbel um Langlauf-Rangelei

Viele halten Langlauf ja für langweilig. Aber der letzte Wettkampftag bei der Nordischen Ski- WM in Oberstdorf hat gezeigt, wie hitzig es im Kampf um den Sieg zugehen kann. Erst vor ein paar Wochen sorgte Alexander Bolschunow für Aufsehen: Der Russe hatte nach einem umkämpften Schlusssprint, bei dem ihm sein finnischer Rivale Joni Mäki auf der Zielgeraden keinen Platz ließ, wütend reagiert.

Er schlug zunächst mit der Faust in Richtung des Finnen und streckte diesen nach dem Überqueren der Ziellinie in vollem Tempo per Bodycheck nieder - fortan wurde der 24-Jährige Russe als "Langlauf-Rüpel" bezeichnet.

Bolschunow den Tränen nahe