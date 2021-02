Nordische Kombination - der Langlauf der Frauen in voller Länge

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:48 Min. . ARD.

In der Bundesliga marschieren die Bayern und Leipzig im Gleichschritt vorne weg. Auch Wolfsburg und Dortmund gewinnen. Schalke erlebt einen bitteren Tag in Stuttgart. In der zweiten Liga untermauern Bochum und Kiel ihre Aufstiegsambitionen. Und Karl Geiger fliegt zu Silber in Oberstdorf. | audio