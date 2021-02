Audio: Geheimsache Doping: Menschenversuche an DDR-Freizeitsportlern

Sportschau. . 02:33 Min. . ARD. Von Peter Wozny .

Neue ARD-Recherchen enthüllen Tests unerforschter Dopingmittel an Freizeitsportlern in der DDR. Auch an Hobbyläufer Hans-Albrecht Kühne, der lebenslang mit den Folgen zu kämpfen hat. | audio