Die Titelverteidiger Eric Frenzel und Fabian Rießle liegen zur Halbzeit bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf nach je einem Sprung von der Schanze mit einem Rückstand von 1:12 Minuten auf Japan auf dem vierten Platz. Die Entscheidung fällt am Nachmittag (um 15 Uhr im Sportschau-Live-Ticker) über 2 x 7,5 Kilometer in der Loipe.

Unmittelbar nach den Japanern gehen die Österreicher (+0,02 Sekunden) in das Rennen. Norwegen folgt als Dritter (+ 34 Sekunden).

Hoffen auf die zweite Medaille

Frenzel, erfolgreichster Kombinierer der Geschichte, gewann seit 2011 bei einer WM immer mindestens eine Goldmedaille. In Oberstdorf droht diese Serie zu reißen. Im Teamspringen, dem letzten Wettbewerb der Nordischen Kombinierer in Oberstdorf, erfüllte der 32-jährige Oberwiesenthaler zwar seinen Part mit einem guten Sprung auf 132 Meter.

Bei Fabian Rießle, mit dem Frenzel in Seefeld Gold im Teamsprint erobert hatte, lief es dagegen nicht rund. Der 30-Jährige erwischte keinen guten Sprung und landete bereits nach 123 Metern. Damit brauchen Frenzel/Rießle in der Loipe wieder eine Energieleistung. "Wir müssen uns das Rennen clever einteilen. Es bringt nichts, am Anfang loszurennen wie die Wilden. Wir brauchen eine gute Taktik und dann sehen wir mal, wozu es noch reicht" , sagte Rießle im ZDF enttäuscht.

Top-Nationen legen stark vor

Johannes Lamparter aus Österreich schaffte mit 140,5 Metern den weitesten Satz.

Die Konkurrenten der Deutschen legten auf der Schanze stark vor. Akito Watabe ging als erster der Top-Favoriten über den Bakken und setzte mit 136 Metern eine ordentliche Duftnote. Einzel-Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich konterte mit famosen 140,5 Metern. Auch Espen Andersen aus Norwegen, in der Probe nur 123 Meter weit, behielt die Nerven und zog den Sprung auf 133,5 Meter. Frenzel brauchte einen sehr guten Sprung und lieferte: 132 Meter.



Der Rückstand hielt sich also in Grenzen. Auf die laufstarken Norweger waren es gerade fünf Sekunden. "Mein Sprung war okay. Die Ausgangslage ist nicht schlecht, wenn wir in diesem Zeitabstand bleiben" , meinte Frenzel nach seinem Satz.

Rießle: "Der Sprung war leider nix"

Klappte leider nicht, weil Rießle früh landete. " Es ist mir nicht so leicht gefallen. Der Sprung war leider nix. Da kommt dann auch nicht mehr bei raus" , sagte Rießle verärgert. Die Konkurrenz sprang deutlich weiter: Ryota Yamamoto (Japan/136,0 Meter), Lukas Greiderer (Österreich, 133 Meter) und Überflieger Jarl Magnus Riiber (Norwegen, 130,5 Meter) knackten die 130-m-Marke. "Fabian ist nie richtig auf Speed gekommen. Das ist sehr schade. Die Ausgangsposition ist leider nicht optimal" , so Sprungtrainer Heinz Kuttin.

Hält die famose Frenzel-Serie?

Der Teamsprint steht dabei zum fünften Mal auf dem WM -Programm, bei allen bisherigen Wettkämpfen stand Frenzel auf dem Podest: 2013 gewann er mit Tino Edelmann Bronze, 2015 und 2017 mit Johannes Rydzek Silber und 2019 mit Rießle Gold. Geht diese Erfolgsserie weiter? Ab 15 Uhr (Live-Ticker bei sportschau.de) fällt beim 2 x 7,5 Kilometern in der Loipe die Entscheidung.

Seit 2009 immer auf dem WM-Podest

Eine WM ohne Eric Frenzel auf dem Podest ist übrigens unvorstellbar. Seit 2009 (!) kehrte der ehrgeizige Vorzeigesportler immer mit einer Medaille von einer Weltmeisterschaft nach Hause. Diese Serie hat der dreifache Familienvater mit Silber in der Staffel schon fortgesetzt.