Gold nach Start-Zielsieg für Frenzel/Rießle

Die beiden deutschen Kombinierer Eric Frenzel/Fabian Rießle haben am Sonntag (24.02.2019) den Teamsprint nach einem Springen und dem anschließenden 2 x 7,5 km-Langlauf gewonnen. Für Frenzel war es die zweite Goldmedaille im zweiten Rennen. Silber sicherte sich Norwegen (+8,2 s) in der Besetzung Jan Schmid und Jarl Magnus Riiber vor Österreich Bernhard Gruber/Franz-Josef Rehrl (+9,2 s). "Es hat alles gepasst. Die Taktik ist perfekt aufgegangen. Ich bin sehr bewegt, dass wir schon wieder Gold gewonnen haben", freute sich Bundestrainer Herrmann Weinbuch.

Plötzlich waren die Verfolger da

Was lange nach einer klaren Sache aussah, wurde drei Kilometer vor dem Schluss doch noch einmal spannend. Zwischenzeitlich hatten Frenzel/Rydzek schon eine halbe Minute Vorsprung, doch plötzlich waren Österreich und Norwegen nur noch 12,9 Sekunden zurück. Frenzel gab auf seinen letzten Runde alles, der Vorsprung blieb exakt gleich. 12,9 Sekunden und noch 1,5 km. Das musste doch reichen! Rießle stiefelte vorn weg, Gruber (Österreich) und Riiber (Norwegen) jagten hinterher, konnten sich aber nicht heransaugen und sahen aus der Ferne, wie Rießle zu Gold stürmte. "Die letzten beiden Runden waren ziemlich zäh. ich bin ziemlich fertig", sagte Rießle im Interview.

Stürmischer Beginn des DSV-Duos

Zu Beginn des Rennens hatte nichts auf ein solch packendes Finale hingedeutet. Frenzel, mit acht Sekunden Vorsprung ins Rennen gegangen, war sofort im Vollgas-Modus. Auf seinen ersten von insgesamt fünf Runden baute er seinen Vorsprung von acht auf 18 Sekunden auf Japan aus. Auch Österreich und Norwegen verloren Zeit auf Turbo Frenzel. Und auch Rießle lief wie auf Schienen, der Vorsprung nach drei von 15 Kilometern war mit 23,8 Sekunden schon beachtlich und Gold quasi sicher. "Das Rennen läuft gut. Ich bin mir sicher, dass es für Gold reicht", sagte Trainer Herrmann Weinbuch zwei Runden vor Schluss am ARD-Mikrofon. Er wusste, dass seine Jungs noch Sprit im Tank hatten und sich auch von der Aufholjagd der Verfolger nicht beeindrucken ließen und auf der Schlussrunde noch einige PS draufpacken konnten.

Zweites Gold für Frenzel

Für Frenzel ist es im zweiten Rennen die zweite Goldmedaille. Schon vor zwei Jahren bei der WM in Lahti hatte der 30-Jährige noch gemeinsam mit Johannes Rydzek den Teamsprint gewonnen. Der vierfache Weltmeister steckt aber in einem Tief, ist in seinen Leistungen nicht stabil genug und wurde von Bundestrainer Herrmann Weinbuch für den Teamsprint nicht aufgestellt.

Japan geht leer aus

Japan, mit den beiden Watabe-Brüdern, hatte nach dem Springen eigentlich die beste Ausgangslage. Doch schon nach fünf Kilometern war der Vorsprung auf Österreich (16 Sekunden) und Norwegen (21 Sekunden) dahin. Als die starken Läufer das Tempo verschärften konnten die Watabe-Brüder nicht mithalten und mussten sich mit Blech begnügen.

Frenzel/Rießle schon auf der Schanze stark

Den Grundstein zum Sieg hatten Eric Frenzel/Fabian Rießle beim Springen gelegt. Einzel-Weltmeister Frenzel gelang mit 130,0 Metern die Tagesbestweite, Rießle konnte seinen Sprung auf 128,0 Meter ziehen. Damit war die Halbzeit-Führung perfekt. Die Watabe-Brüder sprangen zusammen nur dreieinhalb Meter kürzer und waren so auf Schlagdistanz. Bei den mitfavorisierten Österreichern und Norwegern patzte jeweils ein Springer, sodass der Rückstand schon beachtlich war.

Thema in: Wintersport im Ersten, 24.02.2019, Ab 09.00 Uhr