Eric Frenzel pünktlich in Goldform

Plötzlich ist er wieder da: Eric Frenzel hat bei der ersten Entscheidung der Kombinierer bei der WM in Seefeld für einen Paukenschlag gesorgt. Ausgerechnet auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck, mit der er in den Trainingstagen keine richtige Freundschaft schließen wollte, gelang dem Sachsen im Wettkampf ein Wahnsinnssprung auf 130,5 Meter.

Riiber fast eine Minute zurück

An diese Weite kamen auch die favorisierten Österreicher Mario Seidl (125,5 Meter) und Franz-Josef Rehrl (126) nicht heran. Frenzel geht damit am Nachmittag als Führender in den Langlauf über 10 Kilometer. Dahinter folgen Seidl (+ 5 Sekunden), Jan Schmid aus Norwegen und Rehrl (je + 10). Auch der Überflieger der Saison und Weltcup-Gesamtsieger, Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, landete im geschlagenen Feld mit knapp einer Minute Rückstand.

Rießle als Sechster in Schlagdistanz

Die besten deutschen Chancen auf eine Medaille hat neben Frenzel noch Fabian Rießle, der nach seinen 121 Metern mit 39 Sekunden Rückstand als Sechster in die Loipe geht. Johannes Rydzek (13./+ 1:15 Minuten), Vinzenz Geiger (15./+ 1:22) und Manuel Faißt (17./1:32) haben eigentlich schon einen zu großen Rückstand.

Herrenloser Ski sorgt für Aufregung