Irre Aufholjagd auf den ersten Kilometern

Nach dem Springen waren Frenzel und Rießle von den Rängen acht und neun mit 40 bzw. 41 Sekunden auf die Spitze ins Rennen gegangen. Schon bei der ersten Zwischenzeit bei 1,6 Kilometern hatten die beiden ihren Rückstand nach vorn halbiert.

Nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Auch das zweite deutsche Duo, Rydzek und Geiger, machte auf den ersten Kilometern mächtig Druck. Auf der wegen der hohen Temperaturen noch einmal gesalzenen Loipe machten sie auf der ersten Runde fast 40 Sekunden nach vorn gut.

Achter-Gruppe macht Entscheidung unter sich aus

Ganz vorn hatten Riiber, Akito Watabe und Johannes Lamparter ihrerseits den Sprungsieger Ryota Yamamoto überholt und versuchten nun, ihren Abstand zu den Verfolgern zu halten. Kurz nach der Hälfte des Rennens hatten Rießle und Frenzel jedoch den Anschluss nach vorn geschafft, mit ihnen im Schlepptau auch der starke Finne Herola, der Österreicher Lukas Greiderer und der Norweger Oftebro.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass die Entscheidung unter diesen acht fallen wird. Geiger und Rydzek hingegen hatten ihrem hohen Anfangstempo Tribut zollen und abreißen lassen müssen.

Frenzel und Rießle müssen bei entscheidendem Antritt passen

Die letzten Kilometer bis zum Ziel waren von Taktik geprägt. Herola, der als schwacher Sprinter gilt, machte das Tempo. Gemeinsam mit Riiber und Oftebro schaffte er es, am vorletzten großen Anstieg ein Loch zu reißen. Frenzel bemühte sich, die Lücke wieder zu schließen. Am Ende blieb aber nur der undankbare vierte Platz.