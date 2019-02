DSV-Kombinierer müssen Aufholjagd starten

Nach den bisherigen Erfolgen bei der Nordischen Ski-WM 2019 müssen der amtierende Doppelweltmeister Eric Frenzel und Co. offenbar etwas durchschnaufen. Nach dem Springen von der Toni-Seelos-Schanze am Donnerstag (28.02.) befinden sich einzig Terence Weber als Sechster (105 Meter/+0,21 Sekunden) und Vinzenz Geiger als Zehnter (104 m/+0,35 sek) in den Top-Ten.

Geiger mit aussichtsreichsten Chancen

Die Rückstände von Johannes Rydzek (100,5 m/+1:16 Minuten), Fabian Rießle (100,5 m/+1:17 min) und Frenzel (97,5 m/+1:23 min) sind nach mäßigen Sprüngen zu groß, um die Podestplätze auf der 10-Kilometer-Langlauf-Strecke ab 16.30 Uhr noch einmal anzugreifen. "Leider habe ich nicht den guten Sprung der letzten Tage gezeigt. Vielleicht können wir im Laufen etwas reiße", sagte ein leicht bedrückter Eric Frenzel.

Vinzenz Geiger darf als starker Läufer hingegen noch auf eine Medaille hoffen. "Das ist eine gute Ausgangsposition. Leider ist keiner zum Mitlaufen dabei. Ich muss voll angreifen und schauen, dass ich nach vorne rankomme", so Geiger.

Vinzenz Geiger

Doppelführung für Norwegen

Ganz vorn steht nach dem Springen der norwegische Gesamtweltcup-Sieger Jarl Magnus Riiber (107 m) gefolgt von seinem Landsmann Espen Björnstad (105 m/+0,06 sek). Dritter ist der Österreicher Franz-Josef Rehrl (106,5 m/+0,07 sek).