DSV-Kombinierer chancenlos bei Riiber-Sieg

Nach den bisherigen Erfolgen bei der Nordischen Ski- WM 2019 hatten der amtierende Doppelweltmeister Eric Frenzel und seine Mannschaftskollegen beim Einzel am Donnerstag das Nachsehen. Nach dem Springen von der Toni-Seelos-Schanze waren die Rückstände von Frenzel, Terence Weber, Vinzenz Geiger, Fabian Rießle und Johannes Rydzek auf den späteren Weltmeister Jarl Magnus Riiber schon groß. Auch im 10-Kilometer-Langlauf gab es bei schwierigen Schnee-Bedingungen und 15 Grad plus keine Chance mehr, noch einmal in den Kampf um die Medaillen einzugreifen. Den bestritt Riiber mit dem Österreicher Bernhard Gruber und Akito Watabe aus Japan, die Zweiter bzw. Dritter wurden. Bester DSV -Athlet war Titelverteidiger Rydzek, der mit einem Rückstand von 53,8 Sekunden auf Rang acht landete

Rydzek bester DSV-Starter

Als aussichtsreicher DSV -Starter war eigentlich Vinzenz Geiger ins Rennen gegangen. Doch der starke Langläufer konnte die 35 Sekunden Rückstand auf Riiber nicht wettmachen. Im Gegenteil, er verlor noch Zeit. " Es war heute extrem schwer. Ich habe alles versucht, aber allein war es bei dem Gegenwind unmöglich, nach vorn zu laufen ", so Geiger im ZDF. Auch Bundestrainer Herrmann Weinbruch sah das Ergebnis ernüchtert. " Das Rennen war sehr schwer. Der Ski muss eine richtige Rakete sein, um da noch was zu machen. Vinzenz ist schnell ran gelaufen, doch letztlich ist er dann eingebrochen. Die anderen waren einfach zu weit weg ", so Weinbruch im ZDF.

Johannes Rydzek völlig ausgepowert im Ziel

Teamwettkampf zum Abschluss