Holund krönt sich zum Langlauf-König

Riesenjubel beim Norweger Hans Christer Holund. Der 30-Jährige fuhr zum Abschluss der WM in Seefeld das Langlauf-Rennen seines Lebens und gewann über 50 Kilometer vor dem Russen Alexander Bolshunov und seinem Landsmann Sjur Rothe. Vier Deutsche hatten den großen Kanten in Angriff genommen, bester DSV-Läufer war Jonas Dobler auf dem 17. Platz.

Beginn mit Trainingscharakter

Nach gemächlichem Beginn mit Trainingscharakter nahmen die meisten Läufer nach 20 Kilometern den ersten Skiwechsel (zwei sind insgesamt erlaubt) vor. Das Signal für die Athleten, so langsam das Tempo zu forcieren. Die Deutschen Lucas Bögl, Jonas Dobler Florian Notz und Andreas Katz, der schnell Anschluss nach einem Stockbruch fand, blieben weiterhin geschlossen in der großen Gruppe.

Holund zieht auf und davon

An der Spitze trennte sich dann aber die Spreu vom Weizen. Der Norweger Hans Christer Holund stellte von "Sonntagsausflug" auf schnelle Fahrt, zog davon und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Zwischenzeitlich lag er 1:20 Minuten vor den Verfolgern, die kaum Anstalten machten, den 30-Jährigen einzuholen. Einer wollte es dann doch nicht dabei belassen. Der Russe Alexander Bolshunov machte sich in die Verfolgerspur und konnte noch etwas Zeit aufholen.



Den Norweger konnte er aber nicht mehr erreichen, der lächelnd im Ziel ankam, die Arme hochriss und das sechste Langlauf-Gold für die Skandinavier holte. Zweiter wurde Bolshunov mit 27,80 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Platz drei ging an den Norweger Sjur Rothe, der um einen Wimpernschlag vor seinem Kollegen Martin Johnsrud (NOR) lag.

Dobler in Top 20

Jonas Dobler

Der Traunsteiner Jonas Dobler schaffte es in die Top 20 und landete auf dem 17. Rang (1:14,60 Minuten zurück). Florian Notz vom SZ Roemerstein wurde 22. (1:59,50 Minuten zurück), Lucas Bögl aus Gaißach belegte den 31. Platz (3:22,70 Minuten zurück). Der Baiersbronner Andreas Katz konnte beim Schlusstempo dann doch nicht mithalten und lag im Ziel 6:57,10 Minuten zurück (43. Platz).