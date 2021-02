Von der klassischen zur Skating-Technik - die Entwicklung der Langlauf-Stile

Sportschau. . 05:59 Min. . Verfügbar bis 27.02.2022. Das Erste.

Tobias Angerer erklärt, wie die Lauftechniken des Langlaufs sich über die Jahre verändert haben, und was die Spitzenathleten in ihrer jeweiligen Zeit so gut macht.