Skiathlon - Bolschunow schnappt sich Gold vor Norwegern

In einer fast ausschließlich norwegischen Spitzengruppe setzt sich am Ende Favorit Alexander Bolschunow aus Russland durch. Die Plätze zwei bis sechs gehen jedoch komplett an Norwegen - deutsche Athleten sind an diesem Tag ohne Chance.