Video: Deutsche Hockeyspieler starten holprig ins Olympia-Jahr

Morgenmagazin . . 01:27 Min. . Das Erste. Von Jan Wochner .

Nach Monaten ohne Länderspiele ist die deutsche Hockeynationalmannschaft mit zwei sieglosen Testspielen ins Olympia-Jahr gestartet. Am Wochenende steht in der Pro League in Amsterdam dann ein richtiger Härtetest an. | video