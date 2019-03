Norwegen spaziert zu Gold in der Staffel

Bei ungemütlichen Wetterbedingungen mit Schneeregen hat die deutsche Staffel mit Sebastian Eisenlauer auf der ersten Runde ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Am Ende reichte die Leistung des deutschen Quartetts zu einem respektablen sechsten Platz. Norwegens Skilangläufer gewannen zum zehnten Mal in Folge Gold in der 4x10-km-Staffel. Das Quartett um Topstar Johannes Hösflot Kläbo setzte sich vor Russland (+38,8 Sekunden) und Frankreich (+1:01,0 Minuten) durch.

Staffellauf überlagert vom Dopingskandal

Eine österreichische Staffel war nach dem Dopingskandal nicht am Start, auch aus Estland war kein Läufer dabei. Von den Doping-Vorfällen betroffenen Nationen hatte ausschließlich Kasachstan eine Staffel laufen lassen.

Hervorragender Startläufer Eisenlauer

Für das deutsche Team war Eisenlauer vom SC 1909 Sonthofen der Startläufer. Der 28-Jährige hielt sich lange im Mittelfeld auf Rang sechs. Nach einer schnellen Abfahrt zeigte er sich in hervorragender Verfassung. Er nutzte eine Tempoverschärfung des Spitzenfeldes und arbeitete sich dadurch nach vorne. "Das war ein richtig geiles Rennen, ich hatte ein gutes Gefühl und auch hervorragendes Material" , freute sich der Allgäuer. Auf Rang drei (+0,7) übergab Eisenlauer auf Katz vom SV Baiersbronn für den zweiten Klassik-Part. Auch der 31-Jährige hielt lange mit der Spitzengruppe mit. Ab der Mitte der Runde musste er jedoch abreißen lassen. "Das war eine knallharte Geschichte" , meinte er nach seinem Lauf.

Notz musste kämpfen

Als erster Athlet in der freien Technik ging Notz vom TSV/SZ Böhringen-Römerstein auf Rang sechs (+39,8 s) auf die Strecke. Der 26-Jährige musste allein sein Rennen machen, neben der Spitzengruppe aus den vier Nationen Russland, Norwegen, Finnland und Schweden war auch der Franzose enteilt. Bis zum Ende seines Laufs wurde Notz auch von der Staffel aus der Schweiz überholt.

Dobler sichert Platz sechs ab

Mit 1:40.2 Rückstand übergab er auf Position acht an den Schlussläufer Dobler vom SC Traunstein. Zu diesem Zeitpunkt des Rennens hatten sich an der Spitze die Staffeln aus Norwegen und Russland angesetzt. Während sich vorne Norwegen entscheidend absetzen konnte, kämpfte der Oberbayer gegen die Konkurrenten aus der Schweiz und Kasachstan um seine Platzierung. Am Ende brachte er die deutsche Staffel auf Platz sechs ins Ziel.