Favorit Klaebo holt Gold im Sprint

Es war ein packendes Finale. In einem durch viel Taktik geprägten Sprint-Rennen über 1,6 Kilometer setzte sich am Donnerstag (21.02.) der endschnelle Norweger Joahnnes Hoesflot Klaebo im Zielsprint mit einer Zeit von 3:21,17 Minuten durch. Platz zwei ging an Titelverteidiger Federico Pellegrino ( ITA /3:21,40 min), der vor dem Bronzemedaillen-Gewinner Gleb Retiwych ( RUS /3:22,54 min) über den Zielstrich fuhr.

Johannes Hoeflot Klaebo in Seefeld

Deutsche scheitern in Qualifikation

Die deutschen Starter hatten nichts mit der Entscheidung zu tun. Janosch Brugger als 42. und Sebastian Eisenlauer als 43. verpassten in der Qualifikation den Einzug ins Viertelfinale. Beiden fehlten rund zwei Sekunden zum Sprung unter die Top 30. "Tragisch ist das nicht, aber sauärgerlich. Zwei Sekunden sind nicht viel, die könnte man jetzt überall auf der Strecke suchen", sagte Brugger, der für den einzigen deutschen Weltcupsieg in diesem Winter gesorgt hatte. Eisenlauer meinte: "Im Skating ist diese Saison bei mir der Wurm drin. Ein guter Einstieg wäre schön gewesen, aber die anderen sind auch keine Haubentaucher."