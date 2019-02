Johaug wird Favoritenrolle im Skiathlon gerecht

Der Vorsprung der neuen Weltmeisterin Johaug im Rennen über 15 Kilometer war gewaltig. Die Zweitplatzierte Ingvild Flugstad Östberg ( NOR ) kam am Samstag (23.02.) in Seefeld erst 57,6 Sekunden nach Johaug ins Ziel und sicherte sich Silber. Der Kampf um Platz zwei war dabei lange nicht entschieden. Erst kurz vor dem Ziel konnte sich Östberg von der Russin Natalia Neprjajewa absetzen, die mit 58,7 Sekunden Rückstand auf Johaug Dritte wurde.

Neprjajewa, Johaug und Östberg jubeln in Seefeld

Johaug hatte Spaß

Für Johaug war der Skiathlon in Seefeld nach ihrer Dopingsperre eine Rückkehr auf die große Bühne nach Maß. Die nun achtmalige Weltmeisterin Johaug ist in diesem Winter die überragende Athletin und auf den Langstrecken nicht zu schlagen. Als Beleg hängt nun die erste Goldmedaille der WM 2019 um ihren Hals. " Es ist ein großer Tag für mich. Die Zeit seit meiner letzten WM war lang ", sagte Johaug nach dem Rennen: " Bei diesem strahlenden Sonnenschein und den perfekten Bedingungen hat es einfach nur Spaß gemacht. "

Therese Johaug beim Zieleinlauf

DSV -Läuferinnen weit zurück

Beste DSV -Läuferin war Katharina Hennig, die Rang 16 belegte. " Wir müssen absolut zufrieden sein. Das war ihr erstes Rennen nach der Krankheit. Für die 10 km und die Staffel war es die perfekte Vorbereitung ", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Sofie Krehl wurde 25., Pia Fink landete auf Platz 30.

Katharina Hennig beim Skiathlon in Seefeld

Freistil und klassisch im Skiathlon

Beim Skiathlon müssen die Sportler die Hälfte der Strecke in der klassischen Technik bewältigen. Dann werden die Skier und Stöcke gewechselt, bevor der zweite Teil des Kurses in der Skatingtechnik zu laufen ist.