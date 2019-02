Langlauf-Sprint

Victoria Carl gelingt Riesen-Überraschung

Die Nordische Ski-WM in Seefeld hätten für die Langlauf-Sprinterinnen nicht besser starten können. Die Thüringer Vilctoria Carl schaffte es völlig überraschend in den Finallauf und wurde am Ende Fünfte. Sandra Ringwald verpasste das Finale.