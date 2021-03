Mit einem Ur-Schrei fuhr Hans-Christer Holund ins Ziel. Der Norweger, der über 50 Kilometer schon einmal Weltmeister geworden ist, gewann am Mittwoch (03.03.2021) Gold über 15 Kilometer Freistil. Auf dem Siegerpodest war Holund in bester Begleitung seiner Teamkollegen Simen Hegstad Krüger (+20,2 Sekunden) und Harald Oestberg Amundsen (+ 35,6 Sekunden). Amundsen stürzte auf der letzten Abfahrt und gab damit Silber aus der Hand.

Bolschunow geschlagen

Einen bitteren WM -Tag erlebte diesmal der Russe Alexander Bolschunow, der auf den ersten sieben Kilometern der Schnellste war, dieses Tempo aber nicht durchhielt und in der dritten Runde förmlich einbrach. Obwohl sich Bolschumow auf der letzten Abfahrt, die an eine alpine Rennstrecke erinnerte, erholte, reichte es nur zum vierten Platz.

Die Norweger revanchierten sich also erfolgreich für die Pleite im WM -Skiathlon am vergangenen Samstag, wo sich Bolschunow in einer beeindruckenden Loipen-Show alleine gegen fünf Norweger durchgesetzt hatte.

Dobler bester Deutscher

Die deutschen Ski-Langläufer hatten erwartungsgemäß nichts mit dem Aufgang des Rennens zu tun. Jonas Dobler lief auf den 23. Platz und war damit der Beste aus dem DSV-Team. "Es war leider nur eine durchschnittliche Leistung" , ärgerte sich Dobler im ZDF und sprach von "einem sehr harten Rennen" .

Das Ziel, einen Top-15-Platz zu ergattern, verfehlten die Deutschen damit deutlich. "Wir sind bisschen enttäuscht" , sagte Langlauf-Trainer Peter Schlickenrieder im ZDF, der vor allem Florian Notz (26.) und Lukas Bögl (28.) gern zehn Plätze weiter vorn gesehen hätte.

Moch bricht nach Turbo-Start ein

Für Aufsehen sorgte zumindest in der ersten Rennhälfte der 20-jährige Friedrich Moch. Er war das Rennen extrem flott angegangen und nach fünf Kilometern nur 17 Sekunden langsamer als Alexander Bolschunow, der bei dieser Zwischenzeit der schnellste war. Doch ähnlich wie Bolschnuow musste auch Moch dem Höllentempo Tribut zollen, verlor deutlich und beendete das Rennen als 24.

Friedrich Moch war auf den ersten Kilometern bei den Schnellsten dabei.