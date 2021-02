Maja Dahlqvist und Jonna Sundling haben bei der WM in Oberstdorf den Teamsprint gewonnen. Über 6x1,2 Kilometer setzten sich die Schwedinnen gegen Laurien van der Graaf und Nadine Fähndrich aus der Schweiz sowie die Sloweninnen Eva Urevc und Annamarija Lampic durch.

Schweden souverän - Überraschung auf den Plätzen

Jubeln über ihren Sieg: Maja Dahlqvist (l) und Jonna Sundling

Die Titelverteidigerinnen bestimmten das Rennen von Beginn an. Bei jedem Wechsel war Schweden ganz vorn. Als die Russin Julja Stupak in der vorletzten Runde antrat, konnte Dahlqvist ohne Mühe mitgehen. Beide rissen ein Loch zum Rest der Konkurrenz.

Spannung kam dann noch einmal in der letzten Runde auf, als die Schweizer Schlussläuferin Fähndrich zu Sundling und der Russin Natalja Neprjajewa aufschloss. Fähndrich versuchte am letzten Anstieg sogar, an die Spitze zu gehen, Einzelsprint-Weltmeisterin Sundling konnte aber kontern und lief das Rennen nach Hause. Fähndrich sicherte Rang zwei ab, Neprjajaewa verlor Bronze an die heranstürmende Lampic. Die Slowenin holte sich damit die zweite Medaille in Oberstdorf.