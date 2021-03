Dramatischer Abschluss: Kläbo verliert Gold über 50 Kilometer

Moch und Dobler zur Halbzeit noch vorne dabei

Zur Halbzeit übernahm dann der im Gesamtweltcup Führende die Spitze und versuchte sich auch abzusetzen. Niskanen blieb dran und auch die Norweger fingen den Russen schnell wieder ein. Nicht abhängen ließen sich auch Moch, Dobler und Bögl. Brugger versuchte den Anschluß zu halten. Bei Kilometer 29 zeigte sich dann, dass auch Bögl Probleme hatte.

DSV-Youngster auf Top-15-Kurs

Niskanen versuchte sich am Ende der sechsten Runde abzusetzen, doch in die vorletzte Runde ging er hinter Kläbo und Burman. Auch dem Trio gelang es nicht eine große Lücke zu reißen. Moch lag als 14., wie Dobler (19.) noch in guter Position für ein Top 15-Resultat.

Sextett zieht Tempo an

Iversen, Kläbo, Niskanen und Burman gelang es dann gemeinsam rund 10 Kilometer vor dem Ziel, die Lücke zu reißen. Nur Bolschunow und Titelverteidiger Holund konnten aufschließen. Im Führungs-Sextett machten jetzt die drei Norweger das Tempo. Überraschend liefen auch Krüger und Musgrave noch vor dem letzten Burgstall-Anstieg zur Spitzengruppe auf.

Kläbo macht scheinbar das Rennen

Die letzten 2,2 Kilometer ging jedoch ein Quintett mit vier Norwegern und einem Russen an. Bolschunow griff an, doch nach dem Stockbruch war im Zielsprint nichts mehr zu machen. Am Ende zog auch Iversen noch am Russen vorbei. Nach 2:10:52,2 Stunden ging der Weltmeistertitel nach Norwegen.

Beim Allgäuer Moch (+2:57,5 Min) reichten am Schluss die Körner nicht mehr. Der 20-Jährige beendete das Rennen dennoch auf einem hervorragenden Platz 21. Jonas Dobler wude mit einem Rückstand von 2:46,1 Minuten 18.