Johaug holt ihr erstes Gold bei Ski-WM in Oberstdorf

Katharina Hennigs Medaillenträume verwachst

Chancenlos durch Wachsfehler - Katharina Hennig

Katharina Hennig konnte nicht wie erhofft mit den Besten mithalten. Schon auf der Klassikstrecke, ihrer eigentlich stärkeren Technik, verlor sie mit 1:30 Minuten viel Zeit. Am Ende waren es 3:56,6 Minuten und der 29. Platz. Bundestrainer Peter Schlickenrieder bekannte in der Sportschau, dass man sich klassisch verwachst hatte. An den Anstiegen war der Ski einfach zu glatt. Hennig selbst sagte: "Es ist natürlich doof, wenn das im wichtigsten Wettkampf des Jahres passiert." Sie gebe aber niemandem die Schuld: "Solche Tage gehören dazu, wenn gar nichts zusammenpasst."

Pia Fink beste Deutsche

Beste Deutsche wurde Pia Fink mit einem ordentlichen Rennen auf Platz 19 (+2:56,2 Minuten). Lisa Lohmann, frischgebackene U23-Sprintweltmeisterin, und Antonia Fräbel landeten auf den Plätzen 34 und 36. Fink meinte anschließend: "Es war ein schweres Rennen. Das Tempo war von Beginn an sehr hoch. Ich hab versucht, mein eigenes Tempo zu finden." Über das Material sagte sie diplomatisch: "Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Klassik-Ski, dafür waren unsere Skating-Ski sehr gut." Trost fand sie noch für Hennig : "Sie ist natürlich sehr geknickt. Zum Glück kommen noch einige Rennen, in denen sie zeigen kann, was sie wirklich kann."

Skiathlon seit 2005 im WM-Programm

Skiathlon in seiner jetzigen Form gibt es bei Weltmeisterschaften seit 2005. Zuvor wurde ein paar Jahre herumexperimentiert, unter anderem wurde das Rennen an zwei verschiedenen Tagen ausgetragen. Erst gab es ein "normales" Klassikrennen, am Tag darauf dann ein Verfolgungsrennen in der freien Technik, bei dem die Abstände aus dem klassischen Stil als Handicap mitgenommen wurden. Seit 2011 ist die Disziplin fest in der Hand zweier Norwegerinnen. Die Siegerin hieß jeweils Marit Björgen oder Therese Johaug.