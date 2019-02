Haftbefehl gegen Erfurter Mediziner

Der Arzt werde nach einem Termin beim Ermittlungsrichter in die Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim gebracht, sagte ein Sprecher des Erfurter Amtsgerichtes am Donnerstag (28.02. Der Sportmediziner Mark S. war am Mittwoch aus seiner Praxis in Erfurt abgeführt worden. Laut Süddeutscher Zeitung wurde bei ihm zahlreiche Blutbeutel und eine Zentrifuge gefunden. S hatte u.a. für die Radsport-Teams Gerolsteiner und Milram gearbeitet. Schon in dieser Zeit war ihn eine Verwicklung in Doping-Praktiken vorgeworfen worden. Er hatte dies stets bestritten.

DSV verneint Zusammenarbeit mit Arzt

Der Deutsche Skiverband bestritt noch einmal jeglichen Kontakt zu dem Mediziner. DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach erklärte; es habe keinerlei Zusammenarbeit, Behandlungen oder Untersuchungen von DSV-Athletinnen und –Athleten mit und bei dem Sportarzt gegeben. "Es gibt keinerlei Verbindungen, weder zwischen dem Thüringer Skiverband, noch mit dem Olympiastützpunkt Thüringen und gleich gar nicht mit dem Deutschen Skiverband."

Langläufer weiter in Gewahrsam

Die fünf festgenommenen Langläufer sind laut der Staatsanwaltschaft Innsbruck noch in Gewahrsam. Ob sie in Untersuchungshaft kommen, müsse bis spätestens Freitagmittag entschieden werden. Ihnen droht nach Angaben der Staatsanwaltschaft bis zu drei Jahre Haft. Sie könnten wegen Sportbetrugs angeklagt werden, sagte Sprecher Hansjörg Mayr am Donnerstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Doping selbst sei nach österreichischer Rechtslage nur strafbar, wenn man es bei anderen anwendet: "Es gibt aber eben das Vergehen des Sportbetrugs."

Östereichs Polizei will am Freitag informieren

Das österreichische Bundeskriminalamt wird frühestens am Freitagnachmittag neue Auskünfte geben. "Wenn überhaupt, wir müssen erst einmal alles evaluieren. Es kann auch länger dauern, wir haben eine riesige Bandbreite an Sicherstellungen" , sagte ein Sprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Doping-Razzia in Seefeld waren sieben Verdächtige festgenommen worden, darunter fünf Athleten aus Österreich, Kasachstan und Estland.