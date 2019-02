Deutsches Duo verpasst Podest im Teamsprint

Victoria Carl und Sandra Ringwald müssen sich nach dem Teamsprint über 6 x 1,2 Kilometern in der klassischen Technik mit Platz sechs zufrieden geben. Das deutsche Duo hatte am Sonntag (24.02.) in Seefeld, trotz einer soliden Leistung, nichts mit dem Kampf um die Medaillen zu tun. Ganz anders Schweden mit Maja Dahlqvist, die als Erste über den Zielstrich lief und sich gemeinsam mit Stina Nilsson nach 15:14,93 Minuten die Goldmedaille sicherte.

Die Weltmeisterinnen Maja Dahlqvist und Stina Nilsson

Großer Jubel in Slowenien

Für die Überraschung des Tages sorgte das slowenische Duo Katja Visnar / Anamarija Lampic, das sich im Zielsprint noch an den siegverwöhnten Norwegerinnen vorbei schob. Den Favoritinnen Ingvild Flugstad Östberg und Maiken Caspersen Falla blieb somit nur Bronze. Norwegen kassierte damit bei den Langlauf-Wettbewerben in Seefeld die erste Niederlage.

Schlickenrieder nicht unzufrieden

Auch wenn es für dei deutschen Läuferinnen nicht für eine Medaille gereicht hat, war Bundestrainer Peter Schlickenrieder nicht unzufrieden. "Die Mädels sind saustark gelaufen und haben taktisch alles umgesetzt, was wir ihnen mitgegeben haben", so der Bundestrainer in der ARD: "Wenn du in einer Kurve mal eine Lücke hast, ist es schwer, die zu schließen. Wir sind im Damen-Teamsprint nahe dran, es muss alles passen, dann können wir auch um Medaillen mitkämpfen. Das ist unser Ziel für die kommenden Jahre."