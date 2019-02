Der schönste Tag im Langlauf-Leben von Victoria Carl

Bisher keine Erfolgsgeschichte

Bei mehr als 60 Weltcupstarts schaffte es die Thüringerin lediglich in vier Einzelrennen in die Top 10 - unter die besten fünf gelangte Carl jedoch vor der WM von Seefeld nie. Zwischenzeitlich liebäugelte Carl 2014 sogar mit einem Wechsel zum Biathlon - blieb dann aber doch dem Langlauf treu. Dort kam zu taktischen Fehlentscheidungen immer wieder Pech. So wie bei der WM 2017 in Lahti, als sie als Viertschnellste der Sprint-Qualifikation im Viertelfinale schlimm auf den Kopf stürzte und sogar ins Krankenhaus musste. Oder im Januar 2019, als sie gemeinsam mit Teamsprint-Partnerin Sandra Ringwald im Weltcup-Halbfinale von Dresden in Führung liegend wegen eines Sturzes von Ringwald ausschied.

Schlickenrieder: "So entsteht ein richtiger Spirit"

Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder hatte seine Vorgänger im Amt erst kürzlich noch dafür kritisiert, dass sie Carl "zu früh in diesen Hexelkessel" Weltcup geworfen haben, "anstatt sie kontinuierlich Schritt für Schritt zu entwickeln" . Nun scheint der Neuaufbau im Langlauf erste Früchte zu tragen. Carl wird seit zwei Jahren u.a. vom früheren Weltklasseläufer Axel Teichmann betreut, unter ihm wurde ein Neuaufbau in der Trainingssteuerung vorgenommen. Bundestrainer Schlickenrieder setzt zudem auf mehr Eigenverantwortlichkeit seiner Sportler und Spaß im Training. Für Seefeld hofft er nun, dass der Erfolg von Carl eine Reaktion des gesamten Teams nach sich zieht. Der fünfte Platz von Carl sei "eine Motivation für das gesamte Team. Die eine legt vor, der andere legt nach, so entsteht ein richtiger Spirit" , erklärte der 49-Jährige und schaut schon Richtung Heim-WM 2021: "Wir sind nicht mehr allzu weit davon entfernt, Medaillen zu holen."

Carl: "Etwas ganz Neues"

Langlauf-Sprint bei der Ski-WM

Nach der ersten WM-Sprint-Finalteilnahme einer deutschen Langläuferin seit WM-Silber 2003 von Claudia Nystad erhofft sich nun auch Carl einen ordentlichen Schub. "Ich konnte im Finale zwar noch nicht dagegenhalten. Dass ich den ganz Großen im Langlauf etwas Angst machen konnte, das ist für mich etwas ganz Neues. Die Weltspitze ist nicht mehr so weit weg."

Nächste Chance Teamsprint

Am Sonntag im Teamsprint könnte sich für Allrounderin Carl erneut die Chance ergeben, die Großen etwas zu ärgern. Wie Schlickenrieder vor der WM schon angedeutet hattem, laufen die beiden Sprintbesten gemeinsam den Teamsprint. Neben Carl ist das noch Sandra Ringwald, die Sprint-Zwölfte wurde. Carl meinte schon vor der Nominierung dazu: "So ein Teamevent ist sehr geil, da hoffe ich drauf. Sandra und ich sind ein gutes Team." Es ist zudem die Chance, eine weitere im Weltcup gemachte Negativ-Erfahrung zu löschen.

