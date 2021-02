Bolschunow gewinnt WM-Gold gegen Norwegen

Alexander Bolschunow hat den Skiathlon bei der WM in Oberstdorf gewonnen. Nach 15 Kilometern in der klassischen und 15 Kilometern in der freien Technik verwies der Russe die Norweger Simen Hegstad Krüger (+1,1 Sekunden) und Hans Christer Holund (+1,7 Sekunden) auf die Plätze. Auch die Ränge vier bis sechs gingen an die norwegische Mannschaft.

Verhaltener Beginn

Anders als im Frauenrennen blieb das Feld zunächst zusammen. Nicht nur die Russen um Bolschunow oder die Norweger mit Titelverteidiger Sjur Röthe und Johannes Hosflöt Kläbo zeigten sich vorn, auch Finnlands Klassik-Spezialist Iivo Niskanen und der Schweizer Olympiasieger Dario Cologna waren an der Spitze zu finden.

Bolschunow läuft alles von vorn

Auf der schweren Strecke von Oberstdorf entwickelte sich der Skiathlon aber zu einem wahren Ausscheidungsrennen. Zur Halbzeit und dem Wechsel vom Klassik- in den Skatingstil war die Spitzengruppe nur noch 20 Läufer groß. Auf den ersten Kilometern in der freien Technik fielen weitere Athleten ab. Übrig blieben alle fünf Norweger, der in Norwegen trainierende Brite Andrew Musgrave und eben Bolschunow.

Der lief das restliche Rennen von vorn, verschärfte immer wieder das Tempo, konnte aber zunächst nur Musgrave abschütteln. Zweieinhalb Kilometer vor dem Ziel mussten dann aber Sprintweltmeister Hosflöt Kläbo, Titelverteidiger Röthe und Emil Iversen passen. Dann trat Holund an. Fast schien es, als ob Bolschunow seiner langen Führungsarbeit Tribut zollen musste, doch der Russe kam noch einmal heran, konterte am letzten Anstieg vor dem Ziel und holte sich das WM-Gold.

DSV-Läufer müssen früh abreißen lassen