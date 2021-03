Audio: 30 km Langlauf: Johaug feiert souveränes Gold

Sportschau. . 01:00 Min. . Das Erste.

Therese Johaug feiert im 30-km-Massenstart in Oberstdorf ihren vierten WM-Titel, nachdem sie als große Favoritin in das Rennen gestartet ist - die 30 km bei der Nordischen Ski-WM in der Zusammenfassung. | audio