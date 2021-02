Langlauf - Sonnenschein sorgt für WM-Verschiebungen

Die ersten Entscheidungen bei der 53. Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf fallen früher als gedacht. Aufgrund der Wetterprognosen werden die Langlauf-Sprints der Frauen und Männer am Donnerstag (25.02.2021) auf 11.30 Uhr (im Stream bei sportschau.de) vorgezogen. Ursprünglich sollten die Wettbewerbe erst am Nachmittag ab 15.15 Uhr über die Bühne gehen.

"Die sehr warmen Bedingungen sind eine extreme Herausforderung für die Organisation. Wir haben in Oberstdorf das beste Team, wenn es jemand hinbekommt, dann sind es die Jungs von der Streckenpräparierung. Sie werden die Strecken in einen guten Zustand bringen" , sagte der deutsche Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder am Dienstag während des virtuellen Pressegesprächs.

Zehn Sonnenstunden pro Tag in Oberstdorf

US-Techniker testen in kurzen Hosen Ski

Weil für die kommenden Tage zehn Stunden Sonnenschein und Temperaturen bis 17 Grad Celsius angekündigt sind, entschied man, die Rennen vom frühen Nachmittag in den Vormittag zu legen. Auch die beiden Qualifikationen am Mittwoch werden vorgezogen und beginnen schon um 9 Uhr (Live-Ticker) und 12.30 Uhr (Live-Ticker).

Eine solche Hitze, meinte Schlickenrieder, komme nicht so oft vor, dazu gelten die Strecken als extrem anspruchsvoll. Die steilen Anstiege zum Burgstall sind schweißtreibend und zählen zu den schwersten im Langlauf-Weltcup. "Man braucht eine andere Technik" , weiß Schlickenrieder, der selbst unzählige Male hochgekratzelt ist und sein Team optimal auf die WM vorbereitet sieht.

WM-Strecke am Laufband simuliert

Einen Heimvorteil durch Fans wird es nicht geben, aber die Strecken sind die DSV -Athleten so oft wie keine andere Nation gelaufen. Dazu wurde die WM -Strecke auf dem Laufband mit Rollerskiern absolviert, die Athleten quälten sich virtuell unzählige Male den Berg hoch.



Wofür es reicht? Schlickenrieder mag keine Prognose abgeben. Medaillen, die er bei seinem Amtsantritt vor 2 1/2 Jahren versprochen hat, wird es wohl nicht geben. "Diese Versprechen kann ich leider nicht halten" , sagte er am Dienstag. Die Mannschaft habe sich zwar kontinuierlich gesteigert, Podestplätze sind aber unrealistisch. " Wir freuen uns, wenn jeder seine beste Lebensleistung auf die Skier bringt" , erklärte der Bayer.

Leise Hoffnungen bestehen in den Staffeln. Allerdings müssten die Deutschen auf eine Schwäche der Konkurrenz hoffen. Norwegen, Schweden, Russland, Finnland und die USA sind stärker einzuschätzen.

Mobile Schleifwerkstatt feiert Premiere