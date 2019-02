Doping-Razzien überschatten Sundby-Gold

Die Nordische Ski- WM hat einen handfesten Doping-Skandal. Insgesamt sieben Personen, darunter fünf Sportler, sollen nach Angaben des österreichischen Bundeskriminalamts in Seefeld festgenommen worden sein. Der sportliche Erfolg von Sundby, der am Mittwoch über 15 Kilometer in der klassischen Technik seine erste Einzel-Goldmedaille bei einem Großereignis einfuhr, rückte dadurch in den Hintergrund. Platz zwei ging an den Russen Alexander Bessmertnych (+2,9 Sekunden), der im Klassement vor Titelverteidiger Iivo Niskanen ( FIN /+20,4 sek) ins Ziel kam.

Kein DSV -Läufer in den Top-10

Die deutschen Langläufer verpassten die Top-10-Plätze in Seefeld. Andreas Katz war als bester DSV -Starter 13. " Ich bin durchaus zufrieden. Es hat richtig viel Spaß gemacht, heute zu laufen ", so Katz nach dem Rennen. Dahinter schafften es auch Sebastian Eisenlauer (15.), Janosch Brugger (18.) und Lucas Bögl (26.) unter die besten 30.