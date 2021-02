Hygienekonzept

Nordische Ski-WM - Corona-Tests, Luftfilter und Maskenpflicht

Von Laura Schmitt (Oberstdorf)

Bei den Nordischen Ski Weltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf kämpfen in den nächsten zwei Wochen Skispringer, Kombinierer und Langläufer um Medaillen. Aber wie ist so ein Großereignis während einer globalen Pandemie möglich?