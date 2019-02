WM-Zwischenbilanz - "Dieser Start ist einfach grandios"

Der Deutsche Skiverband hat nach zehn von 22 Entscheidungen bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften eine sehr positive Zwischenbilanz gezogen. "Dieser Start ist einfach grandios" , sagte Sportdirektorin Karin Orgeldinger am Montag (25.02.2019) im österreichischen WM -Ort Seefeld. "Wir sind überrascht, wie gut es gelaufen ist. Die Erwartungen in der ersten Woche wurden mit vier Goldmedaillen weit übertroffen. Wir haben herausragende Ergebnisse erzielt" , ergänzte DSV-Präsident Franz Steinle.

Skispringer und Kombinierer räumen alle Goldmedaillen ab

Das DSV-Team hat bislang vier Goldmedaillen und einmal Silber gewonnen. Die Skispringer um Markus Eisenbichler und die Nordischen Kombinierer sind erfolgreicher als zu erwarten war. Drei Medaillen gehen auf das Konto des Sprung-Teams von Bundestrainer Werner Schuster, zweimal Gold gab es für die Kombinierer.

Im Langlauf Luft nach oben

Nicht ganz so gut lief es im Langlauf, wo die deutschen Sportler erwartungsgemäß keine Medaillen bejubeln konnten. "Im Langlauf sind wir in der Aufbauphase" , sagte Steinle: "Unter dem neuen Teamchef Peter Schlickenrieder sind wir sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht." Ziel sind die Heim-WM in Obersdorf 2021 sowie die Winterspiele ein Jahr später in Peking.



Steinle sprach in Seefeld von einer insgesamt "rundum gelungenen" Veranstaltung, bemerkte jedoch kritisch: "In Innsbruck ist der Zuschauerzuspruch nicht ganz so groß wie es zu erwarten war." Am Bergisel, wo die Sprungwettbewerbe von der Großschanze stattfanden, sahen am Sonntag 10.300 Zuschauer den Sieg des deutschen Teams.

Jetzt bloß nicht abheben

In Tirol könnte sogar das deutsche Rekordergebnis von Lahti 2017 übertroffen werden, damals holte der DSV sechs Titel. Orgeldinger warnte dennoch vor zu hohen Erwartungen für die zweite WM-Hälfte. "Wir tun gut daran, jetzt keinen Höhenflug zu bekommen. Wir arbeiten akribisch weiter. Das mag als Phrase rüberkommen. Aber wir haben das tatsächlich so formuliert, weil wir manchmal in der zweiten Woche nachgelassen haben. Das sollte uns hier nicht passieren. Im Gegenteil, wir wollen angreifen" , sagte Orgeldinger.

Hier winken weitere Medaillen

Eric Frenzel - zwei Goldmedaillen hat er schon, kommen weitere dazu?

In der zweiten WM-Woche haben unter anderem die Skispringerinnen um Katharina Althaus und Carina Vogt gute Chancen im Team (Dienstag), Einzel (Mittwoch) sowie im Mixed-Wettbewerb mit den Männern (Samstag). Auch die Kombinierer um Rekordweltmeister Frenzel haben noch zwei Medaillenchancen.