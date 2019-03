DSV mit WM in Seefeld hoch zufrieden

Goldenes erstes Wochenede

Bereits am zweiten WM -Tag stieg der in der bisherigen Saison kaum auffällige Eric Frenzel wie ein Phoenix aus der Asche. Zuvor hatte schon Langläuferin Victoria Carl mit dem fünften Platz im Sprint geglänzt. Doch Frenzels Sieg im Einzel-Wettbewerb von der Großschanze war lediglich der Auftakt für ein goldenes Wochenende des DSV . Es folgten drei weitere WM -Titel und eine Silbermedaille bei den Springern und Kombinierern. Man hatte fast den Eindruck, der Ruhetag am Montag könnte diesen Flow brechen. Aber denkste!

Bei der Siegerehrung nach der WM -Premiere im Team-Wettbewerb der Springerinnen wurde wieder die deutsche Nationalhymne gespielt. Die Silbermedaille von Katharina Althaus am Folgetag ging leider etwas unter in den Doping-Enthüllungen rund um österreichische, estnische und einen kasachischen Langläufer. Es folgten zwei Tage ohne Podest, aber mit guten Leistungen im Langlaufteam von Peter Schlickenrieder. Am vorletzen Tag gelangen mit dem Titel-Hattrick im Mixed-Team der Spezialspringer und dem Silberrang der Kombinierer-Staffel weitere Medaillen.

Doping überschattet den Seefelder Sonnenschein

Auch von der Organisation her waren die Spiele in Seefeld beinahe ein voller Erfolg. Lediglich die Zuschauer-Auslastung der Sprungwettbewerbe im 30 Kilometer entfernten Innsbruck hätte besser sein können. Auch die Wettkampfführung beim Springen von der Normalschanze sorgte für Kritik. Zudem schienen die Veranstalter mit dem Wettergott im Bunde gewesen zu sein, so wurden beinahe alle Wettkampftage von strahlendem Sonnenschein eingerahmt.

Doch am Mittwoch der zweiten Woche zogen große Schatten auf. Der Skandal mit einem inflagranti beim Blutdoping erwischten Athleten trübte die Stimmung - besonders bei den Gastgebern - gewaltig. Peter Schröcksnadel, der Langzeit-Präsident des Österreichischen Skiverbandes, gab dabei nicht immer die beste Figur ab. Die Aufarbeitung der Enthüllungen wird noch einige Zeit dauern.

Wiedersehen 2021 in Oberstdorf

Die nächste Nordische Ski- WM wird dann in zwei Jahren im Allgäu stattfinden. Die Wintersporthochburg Oberstdorf erwartet dann die Welt zu den Titelkämpfen. Und der eigene Anspruch wird angesichts der Erfolge natürlich nicht kleiner. " Wir freuen uns ungeheuerlich auf die WM 2021. Die Messlatte liegt jetzt hoch. Wir werden versuchen, diese Vorgabe zu erfüllen, in allen Disziplinen ", sagte DSV -Präsident Dr. Franz Steinle.

Thema in: Sportschau, Das Erste, 03.03.2019, 18.00 Uhr

Stand: 03.03.2019, 15:19