Doping-Razzien bei Nordischer Ski-WM in Seefeld und in Deutschland

Es geht um den Verdacht von Doping-Praktiken rund um die Titelkämpfe. Das österreichische Bundeskriminalamt koordiniert die Razzien in Absprache mit Ermittlern in Deutschland. Konkret sollen die Razzien im WM -Ort Seefeld und in Erfurt stattgefunden haben. In der Landeshauptstadt von Thüringen wurde dabei eine Arztpraxis durchsucht. Im Zentrum der Ermittlungen steht offenbar der ehemalige Mannschaftsarzt des Radsportteams Gerolsteiner, Dr. Mark Schmidt. Dieser war bereits vor mehreren Jahren bei Doping-Enthüllungen im Radsport mit Blutdoping in Verbindung gebracht worden. Die Praxis im Ortsteil Rieth sei bereits länger observiert worden.

Ermittlungen nach ARD-Dokumentation über Dopingsünder Dürr

Nach Angaben der österreichischen "Kronen-Zeitung" habe es auch im Teamhotel der Gastgeber einen Polizeieinsatz gegeben. Im Fokus der Ermittlungen sollen jedoch Teams aus mehreren Natrionen stehen - nach ARD -Information sind das neben Österreich auch Estland und Kasachstan. Es besteht der Verdacht, dass wenige Stunden vor dem 15-Kilometer-Wettbewer der Männer Blutdoping betrieben wurde. Das österreichische Bundeskriminalamt kommentierte die Meldungen zunäcvhst nicht und will im Laufe des Tages eine Pressemitteilung herausgeben, teilte die Behörde auf eine Anfrage des Sportinformationsdienstes ( SID ) mit.