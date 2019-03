Doping-Ermittlungen: Zweifel an Deutschlands Sauberkeit

Seit knapp zwei Tagen ist Peter Schröcksnadel, seit 1990 Präsident des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) im Angriffsmodus. Schon am Mittwochabend (27.02.2019) nach den Doping-Razzien und Festnahmen hatte er vieldeutig gesagt: "Ich habe auch gehört, es sind scheinbar auch deutsche Athleten betroffen, deutsche Ärzte betroffen."

Hatte Schröcksnadel da schon Athleten undd Ärzte verwechselt, unabsichtlich in einen Topf geworfen? Auf Nachfrage des MDR erneuerte der 77-Jährige am Donnerstagabend seine Vorwürfe: "Ich habe Informationen, dass auch deutsche Athleten betroffen sind." Schröcksndale bleibt also dabei, dass Österreich im jüngsten Doping-Skandal mehr Opfer als Täter ist.

Schröcksnadel: Dopingzentrale sitzt in Deutschland

Im österreichischen Kurier (Freitagsausgabe) wird der Funktionär ähnlich zitiert: "Die Zentrale ist schon in Deutschland, aber auf die Österreicher wird jetzt hingehaut ... Die WM in Seefeld ist ja auch ein guter Aufhänger. Aber die Gauner sitzen schon woanders." Die Dopingzentrale, "die ist, wie man sehen kann, im Ausland."

Ob Deutschlands Sportfunktionäre erneut auf den Angriff des Österreichers eingehen werden? Nach den ersten Attacken hatte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), in einem ARD-Interview deutlich gekontert: "Es gibt keinerlei Beziehung (zum festgenommenen Sportarzt in Erfurt, Anm.d.Red.), die uns bekannt wäre, zu irgendeinem Nachwuchskader-Athleten oder gar einem Athleten auf der Topebene - also Olympia- oder Perspektivkader."

Allerdings: Im gesamten Interview betonte Hörmann immer wieder, dass dies natürlich nur der aktuelle Kenntnisstand sei. Insgeheim, so darf man vermuten, fürchten Deutschlands Sportfunktionäre durchaus, dass die Razzien und Festnahmen in Seefeld und Erfurt nur am Anfang einer langen Kette weiterer Enthüllungen stehen.

Blutbeutel in Erfurt sichergestellt

In Erfurt seien je nach Quelle mehr als 40 (Frankfurter Allgemeine Zeitung) bis mindestens einige Dutzend (Süddeutsche Zeitung) Blutbeutel sichergestellt worden. Auch eine Zentrifuge fanden die Ermittler in der Praxis der Sportmediziners Mark S. "Wir rechnen damit, dass dies nur der Tropfen auf einen heißen Stein war und wir noch mehr Athleten ausforschen können, auch aus andere Sportarten" , hat Dieter Csefan vom Bundeskriminalamt (BK) Österreichs nach den Razzien gesagt. Es braucht kein Orakel um vorherzusagen, dass er Recht behalten wird.

Doping-Experte Franke glaubt an gedopte deutsche Sportler

Die Welt-Anti-Doping-Agentur und ihre nationalen Pendants haben Blutprofile in fünfstelligen Bereich. Es dürfte ein leichtes sein, die Inhalte der gefundenen Erfurter Blutbeutel ihren ursprünglichen Besitzern zuzuordnen. Dopingexperten wie der Heidelberger Werner Franke haben ohnehin keine Zweifel, dass auch deutsche Sportler betroffen sind. Dass unter den fünf festgenommenen Sportlern keine Deutschen sind, schiebt er auf die "wesentlich härteren Gesetze" in Österreich: "Den beiden festgenommenen (österreichischen, Anm.d.Red.) Langläufern drohen harte Strafen, möglicherweise sogar Gefängnis. In Deutschland werden Sie das nicht sehen" , sagte er in einem Welt-Interview.

An die Schlagkraft des 2015 eingeführten Anti-Doping-Gesetzes glaubt er nicht, denn "das erlaubt etwa beschuldigten Ärzten noch immer, vor Gericht zu schweigen. Ich habe es selbst mehrfach erlebt: Wenn alle dichthalten, wird am Ende niemand verurteilt. Meine Prognose ist, dass wir so etwas auch im aktuellen Fall erleben werden."

Arzt-Anwalt: "Vollumfänglich rückhaltlos kooperieren"

Leichte Hoffnung, dass es doch anders läuft, vermittelte am Donnerstag Andreas Kreysa, Anwalt des Erfurter Mediziners, im ARD-Interview: "Wir haben uns dazu entschlossen, vollumfänglich rückhaltlos mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren" , sagte er. Sein Mandant wurde mittlerweile in die Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim in die Untersuchungshaft gebracht, in München sitzt die in Deutschland ermittelnde Doping-Schwerpunktstaatsanwaltschaft.

Bluttransfusion in Internet-Video - Polizist droht Disziplinarverfahren