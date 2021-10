Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen DFB-Präsident Koch ein

Vor einigen Monaten waren bereits die Verfahren gegen die früheren DFB-Spitzenfunktionäre Reinhard Rauball und Helmut Sandrock eingestellt worden. Insgesamt sechs DFB-Funktionären war Beteiligung an einer Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen vorgeworfen worden. Es gab Hausdurchsuchungen bei DFB-Funktionären und auch in der DFB-Zentrale in Frankfurt.

Einnahmen aus Bandenwerbung im Mittelfpunkt des Verfahrens