Fünfköpfiges DSV-Aufgebot zum Weltcupauftakt in Sölden

Im Sommer hatten sich schon Sebastian Holzmann und Manuel Schmid in der Vorbereitung im Training am Knie verletzt. Beide werden die olympische Saison wohl komplett verpassen. Thomas Dressen plant eine Rückkehr in den Schnee für Dezember.

Marlene Schmotz und Andrea Filser starten in Sölden

Die deutschen Skirennfahrerinnen hoffen am Rettenbach-Gletscher auf ein besseres Ergebnis als im Vorjahr, als beim Sieg der Italienerin Marta Bassino keine DSV-Athletin unter die besten 30 fahren konnte. " Aktuell macht mir das Skifahren großen Spaß und entsprechend hoch ist die Motivation ", sagte Filser.

Teamkollegin Schmotz kommt nach überstandener Kreuzbandverletzung zurück. Nach gut einem Jahr Weltcuppause will sie sich " für das Finale qualifizieren ".

In Sölden stehen die Riesenslaloms der Frauen am Samstag (10.00/13.15 Uhr) und der Männer am Sonntag (10.00/13.30 Uhr) an. Im Gegensatz zum pandemiebedingten Geisterrennen vom Vorjahr werden in diesem Jahr bis zu 9000 Fans erwartet.

dpa | Stand: 19.10.2021, 12:19