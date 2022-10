American Football Quarterback Allen hält Buffalo auf Kurs - Jets überraschen Stand: 09.10.2022 22:52 Uhr

Die Buffalo Bills werden in der NFL ihrer Mitfavoritenrolle weiter gerecht. Im Heimspiel gegen Philadelphia ließ Quarterback Josh Allen nichts anbrennen. Auch die Jets holten einen wichtigen Heimsieg.

Zum 38:3 der Buffalo Bills am Sonntag (09.10.2022) lieferte Allen vier Touchdown-Pässe. Die Bills bauten ihre Startbilanz damit auf 4:1-Siege aus und sind damit weiter das beste Team der American Football Conference.

Jets schlagen Miami

Für eine Überraschung sorgten die New York Jets. Das Team, das nur in einer der vergangenen zehn Spielzeiten eine positive Saisonbilanz hatte, fügte den Miami Dolphins die zweite Niederlage ein Folge zu und steht bei 3:2-Siegen. Beim deutlichen 40:17 gegen Miami kamen die Jets ohne Touchdown-Pass ihres Quarterbacks Zach Wilson aus, sondern sammelten ihre Punkte ausschließlich über Läufe und Kicks.

Ebenfalls einen klaren Sieg feierten die New England Patriots, die beim 29:0 gegen die Detroit Lions das seltene Kunststück schafften, den Gegner ohne Punkte nach Hause zu schicken. Beim Europa-Ausflug der NFL feierten zudem die New York Giants in London nach einem 14-Punkte-Rückstand noch einen 27:22-Sieg gegen die Green Bay Packers und holten den vierten Sieg im fünften Spiel.

Wilson enttäuscht weiter bei den Broncos

Star-Quarterback Russell Wilson hat weiter Schwierigkeiten bei den Denver Broncos. Das NFL-Team aus Colorado verlor bereits am Donnerstag sein Heimspiel gegen die Indianapolis Colts in der Verlängerung 9:12 und Wilson schwächelte erneut.

Er leistete sich zwei Fehlpässe zum Gegner und blieb trotz guter Ausgangssituationen ohne Touchdown-Pass.