NHL - Islanders drehen Rückstand gegen Tampa Bay und erzwingen Spiel sieben

Am Donnerstag (Ortszeit) setzten sich die Islanders in der Overtime mit 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) gegen den Klub aus Florida durch. Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat damit einen 2:0-Vorsprung gegen die New York Islanders noch aus der Hand gegeben und muss um den erneuten Einzug in die Endspielrunde kämpfen.

Das entscheidende Spiel in der Best-of-Seven-Halbfinalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga findet in der Nacht zu Samstag (26.06.2021) statt.

New York steckt 0:8-Klatsche stark weg

Die Islanders, die zwei Tage zuvor noch eine 0:8-Klatsche kassiert hatten, zeigten starke Comeback-Qualitäten. Tampa Bay war durch Tore von Brayden Point (17.) und Anthony Cirelli (33.) bereits 2:0 in Führung gegangen, Jordan Eberle (35.) und Scott Mayfield (52.) erzwangen die Overtime. Anthony Beauvillier fing in der Verlängerung einen Querpass ab und traf zum 3:2 für die Islanders. Für Point war es das 13. Tor in den diesjährigen Playoffs, er hat nun in jedem der vergangenen neun Eishockey-Spiele getroffen.

Montreal Canadiens und Vegas Golden Knights: Spiel sechs am Freitag

Im zweiten Halbfinale steht es 3:2 für die Rekordmeister der Montreal Canadiens gegen die Vegas Golden Knights. Das sechste Spiel findet in der Nacht zu Freitag in Montreal statt.

Stand: 24.06.2021, 05:56