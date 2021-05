104. Italien-Rundfahrt

Nach Gondel-Absturz - 19. Giro-Etappe geändert

Nach dem tödlichen Seilbahn-Unglück am Monte Mottarone am Lago Maggiore haben die Veranstalter des Giro d'Italia die Strecke für die am Freitag (28.05.21) geplante Etappe aus Respekt vor den Opfern geändert.