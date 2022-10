Assist bei Sieg der Oilers Draisaitl führt Scorerwertung der NHL an Stand: 27.10.2022 07:23 Uhr

Einen Tag vor seinem 27. Geburtstag ist der deutsche Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl in der National Hockey League (NHL) an die Spitze der Scorerwertung geklettert.

Beim 3:1-Auswärtssieg der Edmonton Oilers gegen die St. Louis Blues in der Nacht zu Donnerstag (27.10.2022) bereitete Draisaitl das letzte Tor vor. Für die Oilers war es der dritte Sieg in den vergangenen vier Spielen.

Der deutsche Nationalspieler legte den Treffer zum Endstand von Zach Hyman in der Schlussminute auf und schloss damit zu den Führenden in der Scorerliste auf. Insgesamt gelangen Draisaitl in sieben Saisonspielen bereits zwölf Torbeteiligungen, damit teilt er sich die Spitzenposition mit vier weiteren Profis.

Torwart Thomas Greiss kam für die Blues nicht zum Einsatz.