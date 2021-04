Zverev plant für ATP-Turnier in Monaco

Zverev trainiere und bereite sich vor, sei aber noch nicht zu hundert Prozent bereit, um in Marbella zu spielen, teilte sein Bruder Mischa Zverev der dpa mit. Mischa Zverev übernimmt Manager-Aufgaben für die deutsche Nummer Eins.

Der 23 Jahre alte Weltranglistensiebte hatte erst am Freitag eine Wildcard bekommen, nach Angaben der Veranstalter verletzungsbedingt aber abgesagt für die an diesem Montag beginnende Veranstaltung. Nach Monaco plant Zverev nach Angaben seines Bruder für das ATP-Turnier in München (24. April - 2. Mai). Zuletzt war der US-Open-Finalist bereits in der zweiten Runde in Miami gescheitert.

dpa | Stand: 05.04.2021, 04:55